ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا
أخبار دولية
2025-11-13 | 14:30
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه شدّد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وجوب أن تتراجع أعداد الشبّان اللاجئين من أوكرانيا إلى الأراضي الألمانية.
وعقب المحادثة الهاتفية مع زيلينسكي، قال ميرتس: "طلبت من الرئيس الأوكراني الحرص على عدم تزايد أعداد الشبّان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا"، داعيا إلى بقائهم في أرضهم "حيث هناك حاجة إليهم".
وبلغ عدد اللاجئين إلى ألمانيا نحو مليون شخص منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط 2022.
ومؤخرا شهدت ألمانيا تدفّقا لشبّان أوكرانيين على خلفية قرار كييف السماح لمن تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بمغادرة أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الداخلية وكالة فرانس برس الشهر الماضي.
وارتفع عدد الساعين للجوء إلى ألمانيا في صفوف هذه الفئة العمرية من نحو مئة في الأسبوع إلى 1796 في الأسبوع الثاني من تشرين الأول، وفق بيانات الوزارة.
ولفت ميرتس إلى أن الأنظمة في ألمانيا ستتغير قريبا بما يشمل خفض المدفوعات للاجئين الأوكرانيين "بما يزيد الحوافز للعثور على عمل".
وقال ميرتس في مؤتمر لشركات الأعمال في برلين: "إن منافع هؤلاء اللاجئين ستتم هيكلتها على نحو يجعل حوافز العثور على عمل تفوق حافز البقاء في نظام الرعاية الاجتماعية"، في إشارة إلى الاعتماد حصرا على التقديمات.
وكانت أوكرانيا قد منعت الرجال الذين أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد إثر بدء الغزو الروسي، مع استثناءات محدودة. لكن كييف خفّفت تلك القيود في آب.
أخبار دولية
ميرتس
زيلينسكي
أوكرانيا
ألمانيا
Learn More