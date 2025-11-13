الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا

أخبار دولية
2025-11-13 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه شدّد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وجوب أن تتراجع أعداد الشبّان اللاجئين من أوكرانيا إلى الأراضي الألمانية.
     
وعقب المحادثة الهاتفية مع زيلينسكي، قال ميرتس: "طلبت من الرئيس الأوكراني الحرص على عدم تزايد أعداد الشبّان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا"، داعيا إلى بقائهم في أرضهم "حيث هناك حاجة إليهم".
     
وبلغ عدد اللاجئين إلى ألمانيا نحو مليون شخص منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط 2022.
     
ومؤخرا شهدت ألمانيا تدفّقا لشبّان أوكرانيين على خلفية قرار كييف السماح لمن تراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما بمغادرة أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الداخلية وكالة فرانس برس الشهر الماضي.
     
وارتفع عدد الساعين للجوء إلى ألمانيا في صفوف هذه الفئة العمرية من نحو مئة في الأسبوع إلى 1796 في الأسبوع الثاني من تشرين الأول، وفق بيانات الوزارة.
     
ولفت ميرتس إلى أن الأنظمة في ألمانيا ستتغير قريبا بما يشمل خفض المدفوعات للاجئين الأوكرانيين "بما يزيد الحوافز للعثور على عمل".
     
وقال ميرتس في مؤتمر لشركات الأعمال في برلين: "إن منافع هؤلاء اللاجئين ستتم هيكلتها على نحو يجعل حوافز العثور على عمل تفوق حافز البقاء في نظام الرعاية الاجتماعية"، في إشارة إلى الاعتماد حصرا على التقديمات.
     
وكانت أوكرانيا قد منعت الرجال الذين أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد إثر بدء الغزو الروسي، مع استثناءات محدودة. لكن كييف خفّفت تلك القيود في آب.

أخبار دولية

ميرتس

زيلينسكي

أوكرانيا

ألمانيا

LBCI التالي
الطيران العماني تعدل جداول رحلاتها بعد توقف جزء من أسطولها عن العمل
باراك: سوريا ستسهم في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية وحزب الله والحرس الثوري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

زيلينسكي: عدم حسم إرسال صواريخ توماهوك جعل روسيا أقل حرصا على الدبلوماسية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-04

باسيل: مطلب تمثيل المغتربين بعدد معيّن مطلب قديم كنت أسمعه منهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لدعم أوروبي لعامين آخرين أو ثلاثة من القتال

LBCI
أخبار دولية
2025-09-27

زيلينسكي: أوكرانيا تلقت منظومة باتريوت للدفاع الجويّ من إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أخبار دولية
15:03

تحطم مقاتلة روسية في رحلة تدريبية ومقتل شخصين

LBCI
أخبار دولية
14:33

إسرائيل تسلمت رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

مقررات مجلس الوزراء: الانتخابات في موعدها..مداولات خطة الجيش "سرّية" وتعليق عمل "رسالات"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

15 قتيلا على الأقل في قصف بطائرة مسيرة على سوق في دارفور في غرب السودان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

فياض: الإنسحاب الإسرائيلي أولوية والجيش لن يستدرج لمواجهة المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

LBCI
أمن وقضاء
08:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More