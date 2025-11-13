إسرائيل تسلمت رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة

تسلمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين لدى حركة حماس وحلفائها في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأفاد بيان لمكتب نتنياهو بأن النعش الذي سلم في قطاع غزة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، سينقل الى إسرائيل وتحديدا إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب بهدف تحديد هوية الرفات.