تحطم مقاتلة روسية في رحلة تدريبية ومقتل شخصين

ذكرت وكالات أنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مقاتلة روسية من طراز ‭)‬سوخوي-30‭(‬ تحطمت أثناء رحلة تدريبية في منطقة كاريليا بشمال غرب البلاد ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من فردين.



وقال حاكم منطقة كاريليا أرتور بارفينتشيكوف على تطبيق تيليغرام إن الطائرة تحطمت في غابة. ولم تقع إصابات على الأرض.



وأشار بارفينتشيكوف إلى أن تحقيقًا فتح لمعرفة سبب تحطم الطائرة بدأ.