السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
أخبار دولية
2025-11-13 | 16:42
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى اليوم الخميس أن السعودية تعتزم تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان في أقرب وقت بعد أن أثبتت السلطات اللبنانية كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى المملكة خلال الأشهر الماضية.
وشهدت العلاقات بين الرياض وبيروت توترا على مدى سنوات بسبب نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران على الشؤون السياسية والأمنية اللبنانية، لكن المملكة ترى فرصة سانحة بعد أن ضعفت الجماعة بشدة جراء الحرب مع إسرائيل العام الماضي.
وسيكون تذليل العقبات أمام الصادرات اللبنانية، التي حظرتها السعودية لسنوات، أول مؤشر ملموس على التحسن، على الرغم من أن الرياض لا تزال ترغب في أن ترى الحكومة المركزية في لبنان تنزع سلاح حزب الله، وهو مطلب ترفضه الجماعة حتى الآن.
وقال المسؤول السعودي رفيع المستوى لرويترز: "سنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".
وأضاف: "أثبتت الحكومة اللبنانية وقوى الأمن اللبنانية كفاءة في الحد من تهريب المخدرات خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأوضح المصدر أن "وفدا سعوديا سيزور لبنان قريبا لمناقشة تذليل العقبات التي تعطل الصادرات اللبنانية إلى المملكة"، وذلك دون الخوض في تفاصيل التدابير التي قد تُتخذ أو القطاعات التي قد تتأثر.
أخبار لبنان
أخبار دولية
ستعزز
العلاقات
التجارية
لبنان
تهريب
المخدرات
0
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
خبر عاجل
14:16
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
0
خبر عاجل
15:15
سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
خبر عاجل
15:15
سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-09-02
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
أخبار لبنان
2025-09-02
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
0
أخبار دولية
2025-11-11
وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات
أخبار دولية
2025-11-11
وصول حاملة طائرات أميركية الى قبالة سواحل أميركا اللاتينية لدعم عمليات مكافحة تهريب المخدرات
0
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
أخبار دولية
16:19
الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"
0
أخبار دولية
15:03
تحطم مقاتلة روسية في رحلة تدريبية ومقتل شخصين
أخبار دولية
15:03
تحطم مقاتلة روسية في رحلة تدريبية ومقتل شخصين
0
أخبار دولية
14:33
إسرائيل تسلمت رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
أخبار دولية
14:33
إسرائيل تسلمت رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
0
أخبار دولية
14:30
ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا
أخبار دولية
14:30
ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا
0
آخر الأخبار
2025-10-10
غرفة التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة تسبب بزحمة سير خانقة
آخر الأخبار
2025-10-10
غرفة التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل أنفاق المطار باتجاه خلدة تسبب بزحمة سير خانقة
0
أخبار دولية
2025-11-06
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على مقترح للرباعية الدولية لهدنة إنسانية في السودان
أخبار دولية
2025-11-06
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على مقترح للرباعية الدولية لهدنة إنسانية في السودان
0
آخر الأخبار
2025-09-13
الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
آخر الأخبار
2025-09-13
الجيش الإسرائيلي يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
0
أخبار لبنان
2025-11-05
افرام: لضم مصر الى الميكانيزم
أخبار لبنان
2025-11-05
افرام: لضم مصر الى الميكانيزم
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
1
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
3
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
4
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
5
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
6
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
7
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
8
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
