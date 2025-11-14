مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين في انزلاق تربة في إندونيسيا

تسبب انزلاق تربة في جزيرة جاوة الإندونيسية بمقتل شخصين وفقدان 21 آخرين على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الجمعة.وأثر انزلاق تربة على ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب في وسط جاوة مساء الخميس، ما أدى إلى تضرر منازل وطمر أخرى.وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد الموهاري في بيان الجمعة "حتى صباح الجمعة، أنقذ الفريق المشترك 23 شخصا على قيد الحياة. عُثر على شخصين متوفيين، وما زال البحث جاريا عن 21 آخرين".وأضاف أن عدم استقرار الأرضية أعاق جهود الإنقاذ، وقد نُشرت معدات ثقيلة للمساعدة.وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء تحذيرا من طقس قاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.وحذّرت الوكالة من أنه قد يتسبب بكوارث مناخية وأن العديد من المناطق في إندونيسيا قد تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة.