مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين في انزلاق تربة في إندونيسيا

2025-11-13 | 23:32
مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين في انزلاق تربة في إندونيسيا

تسبب انزلاق تربة في جزيرة جاوة الإندونيسية بمقتل شخصين وفقدان 21 آخرين على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الجمعة.

وأثر انزلاق تربة على ثلاث قرى في منطقة سيلاكاب في وسط جاوة مساء الخميس، ما أدى إلى تضرر منازل وطمر أخرى.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد الموهاري في بيان الجمعة "حتى صباح الجمعة، أنقذ الفريق المشترك 23 شخصا على قيد الحياة. عُثر على شخصين متوفيين، وما زال البحث جاريا عن 21 آخرين".

وأضاف أن عدم استقرار الأرضية أعاق جهود الإنقاذ، وقد نُشرت معدات ثقيلة للمساعدة.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء تحذيرا من طقس قاس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحذّرت الوكالة من أنه قد يتسبب بكوارث مناخية وأن العديد من المناطق في إندونيسيا قد تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع المقبلة.
 

كييف تتعرض لهجوم روسي ضخم
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

تأكيد مقتل 9 طلاب في انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

سموتريتش: لا يمكن لإسرائيل القبول بسلطة فلسطينية تربي وتعلم أبناءها قتل اليهود

LBCI
أخبار دولية
2025-11-01

مقتل 9 وإصابة آخرين جراء تدافع في معبد بالهند

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-28

الشرطة الأميركية: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية ميشيغن

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
04:29

مستشفى ناصر في قطاع غزة يعلن تسلّم جثامين 15 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
03:50

فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

LBCI
أخبار دولية
03:20

باكستان تعلن توقيف أربعة أشخاص من خلية قيادتها في أفغانستان على خلفية تفجير إسلام آباد

LBCI
أخبار دولية
01:33

الولايات المتحدة تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في أميركا اللاتينية

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
صحة وتغذية
02:00

اختراق علمي جديد يمهّد لعلاج جذري للسكري: تحويل خلايا المعدة إلى خلايا تُنتج الإنسولين

LBCI
أخبار لبنان
04:40

لجنة متابعة قضية الإمام الصدر تكشف مضمون الملف الليبي

LBCI
حال الطقس
2025-11-10

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-09-02

استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية

بالفيديو
LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

