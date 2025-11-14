مستشفى ناصر في قطاع غزة يعلن تسلّم جثامين 15 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن مستشفى ناصر في قطاع غزة الجمعة انه تسلم جثامين 15 فلسطينيا من اسرائيل ضمن اتفاق وقف اطلاق النار.



وأكد المستشفى الذي يقع في مدينة خانيونس جنوب القطاع في بيان "وصول 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي ضمن الدفعة الثالثة عشرة من صفقة تبادل الجثامين، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين التي تم استلامها إلى 330".

