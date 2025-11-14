الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء أدنوك الإماراتية شركة "كوفيسترو" الألمانية

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على "كوفيسترو" الألمانية للكيميائيات، بعدما تعهّدت الشركة الإماراتية باتّخاذ خطوات للحد من المخاوف المتعلقة بالمنافسة.وذكرت المفوضية التي تحقق منذ آب في اتفاق الاستحواذ الذي قدّر قيمة "كوفيسترو" بـ12 مليار يورو (14 مليار دولار)، في بيان بأن "الموافقة مشروطة بالامتثال الكامل للالتزامات التي قدّمها الطرفان".