هيئة وشركة أمن بحري: انحراف ناقلة نفط عن مسارها نحو المياه الإيرانية

انحرفت ناقلة نفط عن مسارها فجأة نحو المياه الإيرانية، وفق ما أفادت هيئة وشركة أمن بحري، ما أثار مخاوف في أعقاب عمليات مصادرة سفن نفذتها إيران في المنطقة.وقالت شركة أمبري إن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال كانت متجهة جنوبا عبر مضيق هرمز عندما اقتربت منها ثلاثة قوارب صغيرة.وأضافت شركة الأمن البحري في تنبيه أن "الناقلة لوحظت وهي تنحرف فجأة عن مسارها... ومن المرجح أن يكون هذا الحادث مدبَّرا".من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) "الاعتقاد هو أن الحادث نشاط دولة".وقالت الشركة والهيئة إن السفينة التي غادرت عجمان في الإمارات على أن تتجه إلى سنغافورة كانت تبحر في اتجاه المياه الإيرانية.