الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة

ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحا لتولي التكتل مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.