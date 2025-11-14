الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأمر بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات في الفاشر
أخبار دولية
2025-11-14 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأمر بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات في الفاشر
أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه بأنها ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.
وتبنى المجلس قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في المدينة، وحضّها على "تحديد، متى أمكن" المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان "محاسبتهم".
أخبار دولية
الأمم
المتحدة
لحقوق
الإنسان
تحقيق
الانتهاكات
الفاشر
التالي
أذربيجان تستدعي السفير الروسي بعد تضرر سفارتها في كييف في هجوم
الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-15
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد إجتماعًا طارئًا الثلاثاء بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة
آخر الأخبار
2025-09-15
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد إجتماعًا طارئًا الثلاثاء بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة
0
أخبار دولية
2025-10-06
مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينشئ آلية للتحقيق في الانتهاكات في أفغانستان
أخبار دولية
2025-10-06
مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينشئ آلية للتحقيق في الانتهاكات في أفغانستان
0
آخر الأخبار
03:09
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: الفظائع في الفاشر بالسودان هي "أخطر الجرائم" التي كانت متوقعة وكان يمكن منعها
آخر الأخبار
03:09
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: الفظائع في الفاشر بالسودان هي "أخطر الجرائم" التي كانت متوقعة وكان يمكن منعها
0
أخبار دولية
2025-11-10
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفرانس برس: يستحيل إجراء انتخابات حاليًا في بورما
أخبار دولية
2025-11-10
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفرانس برس: يستحيل إجراء انتخابات حاليًا في بورما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:03
بكين وطوكيو تستدعيان السفراء بعد تصريحات يابانية بشأن تايوان
أخبار دولية
09:03
بكين وطوكيو تستدعيان السفراء بعد تصريحات يابانية بشأن تايوان
0
أخبار دولية
07:52
أذربيجان تستدعي السفير الروسي بعد تضرر سفارتها في كييف في هجوم
أخبار دولية
07:52
أذربيجان تستدعي السفير الروسي بعد تضرر سفارتها في كييف في هجوم
0
أخبار دولية
06:46
الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة
أخبار دولية
06:46
الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3000 شرطي من غزة
0
أخبار دولية
06:29
هيئة وشركة أمن بحري: انحراف ناقلة نفط عن مسارها نحو المياه الإيرانية
أخبار دولية
06:29
هيئة وشركة أمن بحري: انحراف ناقلة نفط عن مسارها نحو المياه الإيرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-07
معوض من سيدني: الإغتراب ضمانة لإنتاج مجلس نواب يواكب مسيرة السيادة ونعم لمفاوضات مع إسرائيل
أخبار لبنان
2025-11-07
معوض من سيدني: الإغتراب ضمانة لإنتاج مجلس نواب يواكب مسيرة السيادة ونعم لمفاوضات مع إسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-10-08
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
2025-10-08
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
0
اخبار البرامج
2025-10-30
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!
اخبار البرامج
2025-10-30
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!
0
رياضة
2025-11-11
"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له
رياضة
2025-11-11
"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
0
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
0
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
2
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
3
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
4
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
5
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
6
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
7
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
8
فنّ
10:02
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
فنّ
10:02
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More