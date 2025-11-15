أستراليا تضغط خلال قمة المناخ بالبرازيل لاستضافة مؤتمر العام المقبل

أعلن وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين أنه يتوجه اليوم السبت إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب30) في البرازيل للضغط من أجل أن تستضيف بلاده مؤتمر العام المقبل، وسط خلاف مع تركيا التي تنافس أيضا على استضافة الحدث.



وقدّمت أستراليا وتركيا عرضين في عام 2022 لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب31) ويرفض كل طرف التنازل للآخر منذ ذلك الحين. ووجّه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي هذا الشهر رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة.



وقال بوين إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في مؤتمر (كوب30)، مؤكدا أن "أستراليا تحظى بدعم عالمي كبير لاستضافة" مؤتمر العام المقبل، وفقا للنص الرسمي لتصريحاته للصحفيين في مطار سيدني.



وأضاف بوين في بيان أنه سيدافع بقوة عن أستراليا وسيسلط الضوء على قطاع الطاقة النظيفة فيها خلال القمة التي ستُعقد في مدينة بيليم في منطقة الأمازون.



وأشار إلى أن أستراليا ترغب في استضافة قمة العام المقبل مع دول جزر المحيط الهادي لأول مرة وإظهار كيفية التعاون لمواجهة "التهديد الوجودي" لتغير المناخ.



وقال: "أمتنا تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتغير المناخ، لكن كل جهد نبذله الآن سيساعد في تجنب أسوأ التبعات".