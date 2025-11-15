مقتل 9 وإصابة 29 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية

أعلنت مصادر بالشرطة أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 29 عندما انفجرت كمية كبيرة من المتفجرات في مركز للشرطة في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير أمس الجمعة، وذلك بعد أيام من انفجار سيارة في نيودلهي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.



وكان قد تم ضبط هذه المتفجرات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام.



وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن معظم القتلى من رجال الشرطة بمن في ذلك خبراء الطب الشرعي الذين كانوا يفحصون المتفجرات.



وأكدت المصادر أن بعض المصابين في حالة خطيرة ما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.



وقال أحد المصادر :"عملية التعرف على الجثث جارية حاليا إذ أن بعضها احترق تماما".



وأضاف: "كانت شدة الانفجار كبيرة لدرجة أنه تم انتشال بعض الأشلاء من منازل مجاورة على بعد يتراوح من 100 إلى 200 متر من مركز الشرطة".



ويأتي هذا الانفجار بعد أربعة أيام من انفجار سيارة ملغومة بالعاصمة الهندية نيودلهي ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل فيما وصفته الحكومة بأنه حادث إرهابي.