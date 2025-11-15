الصين تستهدف منصات الإنترنت في مسودة لوائح مكافحة الاحتكار

أصدرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم السوق في الصين اليوم السبت مسودة إرشادات لمكافحة الاحتكار تستهدف منصات الإنترنت في محاولة للحد من ممارسات المنافسة غير العادلة.



وقالت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق في مذكرة استشارية نُشرت مع الإرشادات على موقعها الإلكتروني: "مخاطر الاحتكار شائعة في قطاع اقتصاد المنصات".



وأضافت أن بعض مخاطر الهيمنة على السوق تشمل "التسعير غير العادل والمبيعات بأقل من التكلفة وحظر الحسابات وممارسات "الاختيار بين اثنين" و"أقل سعر على مستوى الشبكة بأكملها" والمعاملة التمييزية من قبل المنصات".



وتحدد الإرشادات كيفية تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة ببعض الإجراءات والخوارزميات وتقييمها.



وستكون المسودة متاحة للتعليق العام حتى 29 تشرين الثاني.