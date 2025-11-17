مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور

ذكرت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الإكوادور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون عندما تعرضت حافلة لحادث مروع في وسط البلاد.



وأفاد مكتب المدعي العام في منشوره الخاص على المواقع بأن الحافلة كانت تسير على طريق بين بلدة سيمياتوغ ومدينة أمباتو عندما وقع الحادث.



ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الحافلة.