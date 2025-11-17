ترامب: الجمهوريون يعملون على مشروع قانون لفرض عقوبات على دول تتعامل تجاريا مع روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.



وقال في تصريحات للصحفيين: "كما تعملون، أنا من اقترح ذلك... لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. ربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة".