ترامب: محادثات محتملة مع مادورو
أخبار دولية
2025-11-17 | 01:45
0
min
ترامب: محادثات محتملة مع مادورو
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان إجراء محادثات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادور، وذلك عقب إعلان واشنطن أنها تخطط لتصنيف عصابة مخدرات تزعم أن مادورو يقودها "منظمة إرهابية أجنبية"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال ترامب للصحافيين في مطار بالم بيتش الدولي في ولاية فلوريدا: "ربما نجري بعض المناقشات مع مادورو، وسنرى ما الذي ستكون عليه النتيجة"، مضيفا :"إنهم يرغبون بالحوار".
أخبار دولية
محادثات
محتملة
مادورو
التالي
الصين تعبر عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
ترامب: الجمهوريون يعملون على مشروع قانون لفرض عقوبات على دول تتعامل تجاريا مع روسيا
السابق
0
0
2025-10-30
ترامب: واشنطن وبكين ستجريان محادثات حول "اتفاق محتمل بشأن الطاقة"
0
2025-11-05
عراقجي: أي مفاوضات محتملة مع واشنطن ستقتصر على الملف النووي
0
2025-10-28
مادورو يعلّق اتفاق الغاز مع ترينيداد وتوباغو ردا على استضافتها مدمّرة أميركية
0
2025-10-17
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
0
0
01:55
الصين تعبر عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
0
01:36
ترامب: الجمهوريون يعملون على مشروع قانون لفرض عقوبات على دول تتعامل تجاريا مع روسيا
0
01:34
مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور
0
01:28
فاينانشال تايمز: برلين وباريس تناقشان إلغاء خطة بناء مقاتلة بشكل مشترك
0
0
2025-11-13
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
2025-10-26
حزب العمال الكردستاني: سحبنا قواتنا من تركيا إلى شمال العراق
0
2025-10-12
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيّ: القوات الإسرائيلية شنت فجرًا حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية
0
00:46
النيات المصرية تجاه لبنان إيجابية (الأنباء الكويتية)
0
0
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
0
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
0
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
0
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
0
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
0
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
24 ساعة
7 أيام
شهر
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
4
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
5
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
6
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
7
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
8
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
