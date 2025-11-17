الصين تعبر عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا

أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا وستبحث المشاركة في إعادة بناء اقتصادها.



وجاء ذلك بعدما التقى وزير الخارجية الصيني بنظيره السوري في بكين.