وزير الخارجية والمغتربين السوريّ: زيارتنا إلى الصين تُعدّ خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة

قدّر وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد الشيباني مواقف جمهورية الصين الشعبية الثابتة في دعم وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.



ويأتي تعزيز هذا الموقف في إطار مرحلة جديدة من التعاون السوريّ–الصينيّ، قوامها الاحترام المتبادل والعمل المشترك.



وقال: "تُعدّ زيارتنا اليوم إلى الصين خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين بلدينا، حيث كانت المباحثات بنّاءة وفتحت آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا".