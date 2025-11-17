الأخبار
سوريا تعتزم تسليم مقاتلين من الأويغور إلى الصين
أخبار دولية
2025-11-17 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سوريا تعتزم تسليم مقاتلين من الأويغور إلى الصين
تعتزم سوريا تسليم مقاتلين من أقلية الأويغور المسلمة إلى الصين، وفق ما أفاد مصدر حكومي سوري وكالة فرانس برس، بينما قال مصدر دبلوماسي إن عددهم يبلغ 400 مقاتل.
وأوضح المصدر الدبلوماسي في سوريا أن "سوريا تعتزم تسليم الصين 400 مقاتل من الأويغور في الفترة المقبلة"، فيما ذكر المصدر الحكومي أن الملف سيُطرح خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين.
وقال إن دمشق تخطط "بناء على طلب صيني تسليم المقاتلين على دفعات".
