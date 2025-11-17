ألمانيا تقرر رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحافيين "سيتم رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".



وأضاف أن القرار "سيدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني 2025".



وأفاد بأنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على أنها "قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية"، كما هو الحال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.



وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.



وقال هيل: "لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية".



وأوضح أنه "منذ 10 تشرين الأول، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضًا"، مشيرًا إلى أن ذلك "يشكّل الأساس لهذا القرار" برفع القيود.



وأفاد "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها" بما في ذلك "المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".



من جانبه، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة "إكس" "بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بالحظر الجزئي".



ودعا "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".

