حكم بالإعدام في بنغلادش على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

أصدرت محكمة في بنغلادش حكمًا بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحملة الأمنية الدامية ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في آب 2024، لكنّ المسؤولة السابقة الموجودة خارج بلدها رأت أن ثمة "دوافع سياسية" وراء القرار القضائي.



ووجدت محكمة في العاصمة دكا في ختام جلسات المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر أن حسينة مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التحريض على القتل والأمر به.



وقال القاضي غلام مرتضى موزومدير الذي تولى النطق بالحكم إن "كل العناصر المكوّنة للجريمة ضد الإنسانية متوافرة".



وأضاف "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".



وما لبثت الشيخة حسينة التي دأبت على نفي الاتهامات بحقها أن أصدرت بيانًا من منفاها الاختياري في الهند رأت فيه أن ثمة "دوافع سياسية" وراء الحكم، معتبرة أنه "متحيز" وصادر عن "محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي".



وأضافت "كان حكم الإدانة مُقررًا سلفًا". وأكدت أنها لا تخشى مواجهة مُتهميها "في محكمة محايدة تنظر في الأدلة بنزاهة".



وسقط 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون بحسب الأمم المتحدة، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب في تموز وآب 2024، وأجبرتها على الاستقالة ومغادرة البلد بعد 15 عامًا من إمساكها مقاليد السلطة فيه بيد من حديد.



وكانت الأنظار تتجه إلى الحكم المرتقب على الشيخة حسينة وسط التشنّج السياسي الشديد في بنغلادش، وخصوصُا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد ثلاثة أشهر.



