الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: أوكرانيا طلبت 100 مقاتلة رافال من فرنسا

أخبار دولية
2025-11-17 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: أوكرانيا طلبت 100 مقاتلة رافال من فرنسا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زيلينسكي: أوكرانيا طلبت 100 مقاتلة رافال من فرنسا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وقّع صفقة مع فرنسا للحصول على 100 طائرة من طراز رافال في إطار سعيه لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد على المدى الطويل.

ويزور زيلينسكي باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تزامنا مع تكثيف الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على بلاده في الأسابيع القليلة الماضية وإعلان موسكو إحراز تقدم بري في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين أنه طلب 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال.

ووقّع زيلينسكي خطاب نوايا مع ماكرون في قاعدة فيلاكوبليه الجوية بينما يظهر في الخلفية إحدى طائرات رافال وعلما فرنسا وأوكرانيا. 

وأوضح أنها "ستكون أعظم وحدة دفاع جوي. هذه واحدة من أعظم الطائرات في العالم".

وأكد الإليزيه عدد الطائرات المطلوبة دون أن يقدم تفاصيل.

وقال مصدران مطلعان لرويترز في وقت سابق إن تزويد كييف بطائرات رافال المقاتلة متعددة المهام سيكون جزءا من اتفاق طيران استراتيجي يمتد لعشر سنوات.

أخبار دولية

أوكرانيا

مقاتلة

رافال

فرنسا

LBCI التالي
أوكرانيا: مقتل 3 وإصابة 10 في هجوم صاروخي روسي على خاركيف
مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية في شأن مشروع القرار الأميركيّ في مجلس الأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-04

إدارة ترامب تدرس طلبًا من السعودية لشراء طائرات مقاتلة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

أوكرانيا توقع عقدا مع السويد لشراء 150 مقاتلة من طراز "غريبن"

LBCI
صحف اليوم
2025-11-03

فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 من جنرالات الأسد (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:36

السيسي يدعو إلى إلغاء نتائج أولى جولات انتخابات مجلس النواب كليا أو جزئيا لو اقتضى الأمر

LBCI
أخبار دولية
10:59

مجلس النواب الأردني يقرّ إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية

LBCI
أخبار دولية
10:40

الأمم المتحدة تأسف لحكم بنغلاديش بالإعدام على الشيخة حسينة

LBCI
أخبار دولية
10:25

بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

بو صعب ترأس جلسة للجان النيابية المشتركة وأكد أهمية تسريع وتيرة التشريع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

الجميّل زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك… والبحث في التحديات التعليميّ

LBCI
موضة وجمال
2025-11-14

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-06

أنجبت من صديق ابنتها البالغ 14 سنة... قصة صادمة وهذه تفاصيلها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

اللجنة الفنية السعودية المتخصصة برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية تلتقي سلام

LBCI
آخر الأخبار
07:55

وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات

LBCI
أخبار لبنان
07:50

تفاصيل لقاءات السفير الأميركيّ الجديد ميشال عيسى…

LBCI
أخبار لبنان
06:18

برو: البعض في الداخل يمارس الحصار الاقتصاديّ على مكوّن أساسيّ

LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
آخر الأخبار
01:45

ترامب: محادثات محتملة مع مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More