زيلينسكي: أوكرانيا طلبت 100 مقاتلة رافال من فرنسا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وقّع صفقة مع فرنسا للحصول على 100 طائرة من طراز رافال في إطار سعيه لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد على المدى الطويل.



ويزور زيلينسكي باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تزامنا مع تكثيف الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على بلاده في الأسابيع القليلة الماضية وإعلان موسكو إحراز تقدم بري في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.



وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين أنه طلب 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال.



ووقّع زيلينسكي خطاب نوايا مع ماكرون في قاعدة فيلاكوبليه الجوية بينما يظهر في الخلفية إحدى طائرات رافال وعلما فرنسا وأوكرانيا.



وأوضح أنها "ستكون أعظم وحدة دفاع جوي. هذه واحدة من أعظم الطائرات في العالم".



وأكد الإليزيه عدد الطائرات المطلوبة دون أن يقدم تفاصيل.



وقال مصدران مطلعان لرويترز في وقت سابق إن تزويد كييف بطائرات رافال المقاتلة متعددة المهام سيكون جزءا من اتفاق طيران استراتيجي يمتد لعشر سنوات.