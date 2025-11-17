أوكرانيا: سفينة تحمل الغاز المسال تضررت في هجوم روسي على أوديسا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال تضررت في هجوم روسي على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.



وكشف في منشور على موقع إكس، أن الهجوم أجبر رومانيا على إخلاء قرية حدودية لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.