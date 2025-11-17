مفوضية الانتخابات بالعراق: ائتلاف رئيس الوزراء يتصدر الانتخابات بحصوله على 46 مقعدا

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن النتائج النهائية للانتخابات تأكدت وأظهرت تصدر قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحصولها على 46 مقعدًا في البرلمان الذي يتألف من 329 مقعدًا.



وقد يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة عدة أشهر، وسط صراعات لتشكيل أغلبية.

