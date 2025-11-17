نتنياهو يندد بعنف "متطرفين" إسرائيليين في الضفة الغربية

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال عنف ارتكبها "متطرفون" قال إنهم لا يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب هجوم آخر على قرية فلسطينية.وقال نتانياهو في بيان: "آخذ على محمل الجد أعمال الشغب العنيفة التي أثارتها حفنة من متطرفين لا يمثلون المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ويحاولون إحقاق العدالة بأنفسهم".وأضاف: "أعتزم معالجة هذه المسألة شخصيًا وعقد اجتماع للوزراء المعنيين في أقرب وقت ممكن للرد على هذا الوضع الخطير"، في خضم تصاعد الهجمات وتعرض قرية فلسطينية قرب بيت لحم لهجوم بدا أنه رد فعل على تفكيك قوات الأمن الإسرائيلية بؤرة استيطانية يهودية قريبة.