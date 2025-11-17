مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يميل لدعم بيع طائرات إف-35 للسعودية

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل إلى دعم بيع مقاتلات إف-35 أميركية الصنع للسعودية.ومن المقرر أن يلتقي ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الثلاثاء.وقال المسؤول إن ترامب من المحتمل أن يدعم الصفقة وإنه "يريد التحدث مع ولي العهد بشأن ذلك غدًا، وبعد ذلك سنتخذ قرارًا".