ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس إيران قبيل زيارته للولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك قبل يوم من زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.



ولم توضح الوكالة محتوى الرسالة أو ما إذا كانت مرتبطة بزيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة.