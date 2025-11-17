ترامب: سأتحدث مع الرئيس الفنزويلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع تصاعد التوتر بسبب الانتشار العسكري الأميركي قبالة فنزويلا.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي: "في وقت معين، سأتحدث إليه"، مضيفا أن مادورو "لم يتعامل في شكل جيد مع الولايات المتحدة".