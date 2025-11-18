إسرائيل: خطة ترامب لغزة ستجلب "السلام والازدهار" بعد تصويت مجلس الأمن

رحّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة السلام التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبرا أنها ستجلب "السلام والازدهار" للمنطقة، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعمها.



وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "نعتقد أن خطة الرئيس ترامب ستجلب السلام والازدهار لأنها تشدد على نزع السلاح الكامل، وتجريد غزة من القدرات العسكرية، واجتثاث التطرف فيها".



وأضاف: "وفقا لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي ذلك إلى مزيد من اندماج لإسرائيل مع جيرانها، بالإضافة إلى توسيع اتفاقات أبراهام".