السلطة الفلسطينية ترحب بتصويت مجلس الأمن على خطة ترامب حول غزة

رحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، وحثّت على تطبيقها الفوري على الأرض.



ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على جسابها على "إكس" بيانا باسم "دولة فلسطين" جاء فيه: "رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة"، مشددة على ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض".