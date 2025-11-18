الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال "عاد الى فرنسا"

عاد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال إلى فرنسا بعدما بقي في ألمانيا منذ الإفراج عنه الأربعاء من السجن في الجزائر، على ما أعلنت لجنة الدعم له في بيان.



وقال البيان: "لجنة الدعم الدولية لبوعلام صنصال ترحب بتأثر بالغ بعودة صديقنا ومواطننا إلى فرنسا"، بدون كشف المزيد من التفاصيل.