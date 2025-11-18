الاتحاد الأوروبي يعتبر اعتماد مجلس الأمن خطة ترامب لغزة "خطوة مهمة"

أشاد الاتحاد الأوروبي بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على اعتبارها "خطوة مهمة".



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني إنها "خطوة مهمة باتّجاه المضي قدما في الخطة الشاملة لوضع حد للنزاع في غزة. إنها ترسّخ وقف إطلاق النار وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتمهّد الطريق من أجل تعاف مبكر وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي في غزة".