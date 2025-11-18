سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتي كونوكو فيلبس ونوفاتيرا لتطوير واستكشاف حقول الغاز

أعلنت وزارة الطاقة السورية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وكل من شركة كونوكو فيلبس وشركة نوفاتيرا لتطوير واستكشاف حقول الغاز في سوريا.



وأفادت الوزارة بأن المذكرة تنص "على تطوير عدد من حقول الغاز القائمة، إضافة إلى إطلاق برامج استكشاف لحقول جديدة وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، بما يعزز قدرات الإنتاج الوطني ويدعم أمن الطاقة في البلاد".