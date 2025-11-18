غوتيريش يرحب بتبني مجلس الأمن لخطة ترامب بشأن غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إقرار مجلس الأمن لمشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن غزة بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار.



وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين على تبني قرار صاغته واشنطن يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة دولية لإرساء الاستقرار هناك.



وقال غوتيريش في البيان: "من الضروري الآن تحويل الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة وعاجلة على أرض الواقع"، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.



واعتبر أنه من المهم المضي قدما نحو المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة، التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.