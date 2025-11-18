سوريا تبدأ أول محاكمة خاصة بالعنف في منطقة الساحل

بدأت في سوريا أول محاكمة للمشتبه بهم في موجة من إراقة الدماء في آذار قتل خلالها مقاتلون موالون للحكومة المئات من أفراد الأقلية العلوية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية قولها إن المجموعة التي تضم نحو 12 متهما مقسمة بالتساوي إلى متهمين يشتبه في مشاركتهم في هجمات على المجتمعات العلوية، وآخرين متهمين بالمشاركة في هجمات على قوات حكومية من فصائل مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد والتي أشعلت شرارة العنف.



وشكلت أحداث الساحل السوري واحدة من أسوأ أعمال العنف منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد.



ومثل المتهمون أمام المحكمة في جلسة علنية بمحكمة القصر العدلي في حلب بشمال سوريا. وقالت مصادر قضائية لرويترز إنهم يواجهون تهما منها إشغال حرب أهلية والانفصال والقتل العمد والنهب.