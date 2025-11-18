زيلينسكي يزور تركيا الأربعاء

يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا الأربعاء لعقد محادثات تهدف لإقناع واشنطن باستئناف الجهود الدبلوماسية الرامية لوضع حد للغزو الروسي، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني فرانس برس.



وأعلن زيلينسكي أنه يسعى لإعادة إحياء مفاوضات السلام التي تعثّرت بعدما فشلت جولات محادثات روسية-أوكرانية عدة استضافتها اسطنبول هذا العام في تحقيق أي اختراق. ولم توافق موسكو على وقف إطلاق النار وواصلت قواتها التقدّم على الجبهة وقصف المدن الأوكرانية.



وأفاد مسؤول أوكراني كبير فرانس برس بأن زيلينسكي سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء في أنقرة، حيث سيكون "هدفه الرئيسي استئناف الأميركيين مشاركتهم" في جهود السلام.



وتأمل كييف أن تنجح واشنطن بالضغط على روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات، بما في ذلك عبر فرض عقوبات عليها، بحسب المسؤول.



ومن المتوقع أن ينضم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المحادثات مع زيلينسكي في تركيا، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني آخر يشارك في التحضيرات للاجتماع.



وأعلن الكرملين من جانبه أن أي مسؤول روسي لن يحضر محادثات الأربعاء في تركيا، مؤكدا أنه ما زال مع ذلك منفتحا على التفاوض لإيجاد حل لنزاع أوكرانيا.



في الأثناء، يعمل نواب أميركيون على إعداد مشروع قانون يشدد العقوبات على روسيا عبر فرض رسوم جمركية على كل البلدان التي تشتري النفط والغاز منها.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن لا مشكلة لديه في قانون من هذا النوع.