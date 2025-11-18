مسؤول في الإدارة الأميركية: توقعات بإبرام الولايات المتحدة والسعودية اتفاقات في الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والسعودية اليوم الثلاثاء اتفاقات تشمل مبيعات في مجال الدفاع والتعاون في الطاقة النووية المدنية واستثمارا بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.وكشف المسؤول الأميركي أنه من المتوقع أيضا إعلان خطوات للوفاء بتعهد استثماري سعودي بقيمة 600 مليار دولار، وذلك أثناء استقبال الرئيس دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.