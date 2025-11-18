عطل طرأ على منصات رئيسية على الإنترنت

تعطلت منصات رئيسية على الإنترنت منها إكس وتشات جي.بي.تي لدى آلاف المستخدمين حول العالم.



وأعلنت شركة البنى التحتية الرقمية كلاود فلير وجود عطل لديها.



وقالت كلاود فلير التي تتعامل شبكتها مع نحو خمس حركة مرور الإنترنت إنها بدأت التحقيق في تدهور الخدمة الداخلية.



وأكّدت أنها بدأت طرح حلول لإصلاح المشكلة لكن بعض العملاء ربما يتأثرون خلال عملية استعادة الخدمة.



وأظهرت أداة داون ديتكتور أنّ العطل حال من دون وصول آلاف المستخدمين إلى منصات مثل كانفا وإكس وجريندر وتشات جي.بي.تي، إذ سجل المستخدمون بلاغات من خلالها.