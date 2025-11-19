البابا لاوون يندد بالمعاملة "غير المحترمة" للمهاجرين في الولايات المتحدة

جدّد البابا لاوون الرابع عشر انتقاده لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المهاجرين، منددا بالمعاملة "غير المحترمة" التي يتلقونها.



وقال البابا لصحافيين خارج مقر إقامته في كاستل غاندولفو قرب روما: "علينا أن نجد طريقة لمعاملة الناس بإنسانية". وأضاف: "لكل دولة الحق في تحديد من يدخل ومتى وكيف" لكن هناك أشخاص "يعيشون حياة جيدة وكثير منهم منذ عشر سنوات و15 و20 عاما" وقد عوملوا بطريقة "غير محترمة أبدا".



ودعا "الجميع في الولايات المتحدة" إلى الاستماع للرسالة الصادرة عن المؤتمر الأميركي لرجال الدين الكاثوليك والذي دعا في بيان الأسبوع الماضي إلى إنهاء "مناخ الخوف".



وأصبح البابا لاوون الرابع عشر، وهو من مواليد شيكاغو، منذ أيار الماضي منتقدا بشكل متزايد لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.



كما تطرق إلى الوضع في نيجيريا حيث هدد الرئيس الأميركي بالتدخل العسكري للدفاع عن المجتمع المسيحي.



وقال البابا إنّ في البلاد "خطرا ليس على المسيحيين فقط، بل على الجميع" مؤكّدا أن "المسيحيين والمسلمين تعرضوا لمجازر".



وتعاني نيجيريا صراعات متعددة يقول خبراء إنها أودت بحياة ضحايا من المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

