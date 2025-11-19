فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين بعد اندلاع حريق ضخم في اليابان

فقد شخص وتم إجلاء 175 آخرين في منطقة سكنية في اليابان بعد اندلاع حريق كبير أتى على ما لا يقل عن 170 مبنى وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن عناصر الإطفاء ما زالوا يكافحون لإخماد الحريق الذي اندلع في بلدة أويتا على جزيرة كيوشو في جنوب البلاد، فيما كان يمتد إلى غابة قريبة.



وأظهرت مقاطع فيديو صُوِّرت مساء الثلاثاء عناصر إطفاء وهم يكافحون ألسنة لهب ضخمة وهي تجتاح منازل، فيما كان سكان ينقلون إلى مركز إخلاء موقت.



واندلع الحريق ليل الثلاثاء وقد أدى إلى إخلاء 115 منزلا (175 شخصا) وفق ما أوضحت السلطات المحلية في بيان.



وتضرر بالنيران ما لا يقل عن 170 مبنى.



وأشار البيان إلى أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين وأن 300 منزل في جزء من أويتا بدون كهرباء.