أستراليا تقول إنها لن تعرقل استضافة تركيا مؤتمر المناخ المقبل

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه لن يمنع تركيا من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2026، مشيرا إلى أن كانبيرا قد تنسحب لحل الخلاف الدبلوماسي الذي يلقي بظلاله على محادثات هذا العام.



ورفضت أستراليا الاثنين عرض تركيا استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل بشكل مشترك.



ولم يتبق أمام الدبلوماسيين في مؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل سوى أيام قليلة لحل قضية العرضين المتنافسين من أستراليا وتركيا، وإلا فإن مؤتمر المناخ المقبل (كوب31) سيعقد افتراضيا في مدينة بون الألمانية تلقائيا، وهو أمر تريد معظم الأطراف تجنبه.



وأعطى ألبانيزي مساء الثلاثاء أول إشارة على أنه قد يكون مستعدا للانسحاب وقال لصحافيين "إذا لم يتم اختيار أستراليا، وإذا اختيرت تركيا، لن نسعى إلى عرقلة ذلك".



ولا يوجد تصويت رسمي لاختيار عرض الاستضافة، وبموجب قواعد الأمم المتحدة، لا يمكن اختيار الفائز إلا بالإجماع.



وهذا يعني أنه ما لم تنسحب أستراليا أو تركيا، قد تخسر كلاهما الفرصة.