إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو يحضران عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي

حضر إيلون ماسك مأدبة عشاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.



وبحسب وكالة "رويترز"، فقد يكون حضور ماسك علامة على المصالحة في علاقة مضطربة بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والرئيس الأميركي.