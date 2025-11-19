الأخبار
إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو يحضران عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي
أخبار دولية
2025-11-19 | 02:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيلون ماسك وكريستيانو رونالدو يحضران عشاء ترامب مع ولي العهد السعودي
حضر إيلون ماسك مأدبة عشاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد يكون حضور ماسك علامة على المصالحة في علاقة مضطربة بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والرئيس الأميركي.
كذلك، ذكرت "رويترز" أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حضر لقاء ترامب وولي العهد السعودي بالبيت الأبيض.
ويرتبط رونالدو، الذي سجل أكثر من 950 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده، بعقد للعب مع فريق النصر السعودي للمحترفين حتى 2027. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، غالبية أسهم النصر.
أخبار دولية
إيلون ماسك
كريستيانو رونالدو
عشاء
ترامب
محمد بن سلمان
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
