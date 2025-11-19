تكساس تدرج "الإخوان المسلمين" ومنظمة أخرى في قائمة الكيانات "الإرهابية"

أعلنت ولاية تكساس الأميركية أنها أدرجت منظمتين إسلاميتين، إحداهما جماعة الإخوان المسلمين، في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.



وبالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وضع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت أيضا منظمة "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" (كير) الناشطة في الدفاع عن حقوق المسلمين، في قائمة تكساس للكيانات الإرهابية.



وقال أبوت على منصة إكس إن هذا القرار "يمنعهما من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس" ويسمح للسلطات الحكومية "ببدء إجراءات قانونية لإغلاقهما".



ونددت "كير" التي لديها حوالى 30 فرعا في مختلف أنحاء البلاد، منها ثلاثة في تكساس، بقرار "تشهيري" لا يستند إلى "أساس واقعي أو قانوني".



كذلك، اتّهمت المنظمة التي تعارض بشدة السياسة الأميركية بشأن الحرب في غزة، أبوت بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين منذ أشهر من أجل تشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية".



وأعرب حاكم ولاية تكساس عن دعمه الثابت لإسرائيل ووصف الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين التي كانت تنظم في تكساس منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنها معادية للسامية.



وتصنيف كيانات على أنها منظمات إرهابية يقع عادة ضمن اختصاص الحكومة الفدرالية وليس الولايات.



لكن أبوت كان قد صنف عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية" في أيلول 2024، قبل أشهر من قيام حليفه دونالد ترامب بالأمر نفسه على المستوى الفدرالي في شباط 2025، بعد عودته إلى البيت الأبيض.



وردا على مشروع عقاري مخصص للمسلمين يتضمن بناء مسجد، أصدر في أيلول أيضا قانونا يحظر إنشاء مجمعات تخضع للشريعة الإسلامية في تكساس.