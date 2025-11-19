رومانيا ترسل مقاتلات لمراقبة الأجواء بعد توغل مسيّرة

أرسلت رومانيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي مقاتلات لمراقبة الأجواء بعد توغّل جديد لمسيّرة في أجوائها، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.



وأفادت الوزارة في بيان بأن "المسيّرة ظهرت بشكل متقطع على الرادار لمدة 12 دقيقة تقريبا"، بعد ضربات جوية روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة الى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات اصطدام لطائرة بالأرض".

