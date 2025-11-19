زيلينسكي يعلن مقتل تسعة أشخاص بهجوم روسي في غرب أوكرانيا

أسفر هجوم روسي خلال الليل على تيرنوبيل في غرب أوكرانيا عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: "في تيرنوبيل، استُهدفت أبنية سكنية من 9 طوابق... حتى الآن، أصيب عشرات الأشخاص وللأسف، قتل تسعة".