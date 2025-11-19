فلاي دبي توقّع اتفاقا مع بوينغ لشراء 75 طائرة بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" في بيان، توقيع مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز "737 ماكس" بقيمة 13 مليار دولار، غداة توقيع أوّل اتفاقية لها لشراء طائرات إيرباص، في خطوة ستزيد حجم أسطولها بأكثر من الضعف.



ووقّعت الشركة الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة الاتفاقية مع بوينغ في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، والتي تشمل "طلبية مؤكدة لشراء 75 طائرة ماكس بقيمة 13 مليار دولار وخيار شراء 75 طائرة" أخرى، بحسب البيان.