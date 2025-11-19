بقائي: سجلّ واشنطن في نكث العهود يمنع أي محادثات حالية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، ردّاً على سؤال الصحافيين حول ادعاء الرئيس الأميركي أمس بشأن وجود مفاوضات مع إيران، انّه لا يوجد في الوقت الحالي أي مسار تفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.وأشار المتحدث إلى سجلّ الولايات المتحدة في النكث بالعهود وتكرار المطالب المبالغ فيها.