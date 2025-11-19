اردوغان: تركيا "أقرب من أي وقت مضى" للتخلص من الإرهاب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده "أقرب من أي وقت مضى" للتخلص من الإرهاب، معبرا عن ثقته في أن لجنة برلمانية ستتخذ القرارات الصائبة لأمن تركيا.



وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح وحل الحزب. وفي آب، شكلت تركيا لجنة برلمانية للإشراف على تنفيذ هذه العملية.