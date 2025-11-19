إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها في مياه الخليج

أفرج الحرس الثوري الإيراني عن ناقلة نفط احتجزها في مياه الخليج الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت الشركة المشغّلة لها، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها بأمان.



وأكدت شركة "كولومبيا لإدارة السفن" في بيان لفرانس برس أن ناقلتها "تالارا" "أُفرج عنها حوالى الساعة 4,42 بالتوقيت المحلي (1,12 ت غ) يوم 19 تشرين الثاني 2025 مع أفراد طاقمها المكوّن من 21 بحارا، وهم جميعا بأمان".