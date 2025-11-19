الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة

طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية المعترف بها الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، على ما أفاد مسؤولون يمنيون وكالة فرانس برس.



وأفادت هذه المصادر، وبينها دبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري وعضو في مجلس القيادة الرئاسي، طالبة عدم كشف هويتها بأن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد في هذا الصدد.

